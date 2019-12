Sassuolo, De Zerbi in conferenza stampa: “Contro questo Napoli possiamo fare risultato! Vi dico la mia su Gattuso…”

Alla vigilia della sfida tra Sassuolo e Napoli, il tecnico dei padroni di casa Roberto De Zerbi è intervenuto nella consueta conferenza stampa di presentazione del match:

“Contro questo Napoli ci sono buone certezze di poter fare il risultato, perché se siamo attenti e coraggiosi facciamo buone partite. Spero sia così anche domani sera“.

La scelta di partire dal basso? “Se l’abbiamo fatta è perché pensiamo possa portarci dei vantaggi, di certo non svantaggi, a volte possiamo essere più verticali così come dobbiamo migliorare l’ultimo passaggio. A Brescia siamo stati cinici ma dipende cosa vogliamo, se vogliamo il tiro in porta da 30 metri si può fare, a volte guidiamo fino all’imbucata e se va a buon fine mandiamo in porta il compagno. Fra fare un tiro da 30 metri oppure rischiare di portare il compagno davanti al portiere, io preferisco quest’ultima…

Cosa penso del Napoli di Gattuso? “Il loro allenatore è bravissimo a preparare la partita e sono certo l’avrà fatto anche stavolta, hanno molta qualità nei singoli giocatori anche se non sono in un bel momento, dobbiamo essere bravi a fare un’ottima gara”.

La formazione per domani? “Manganelli, Djuricic e Berardi sono col punto di domanda, Pegolo invece gioca…”.

Fonte: Valentina Spezzani per Tuttosassuololo.com