Comunicato ufficiale Lega Serie A: tutti gli orari delle partite e i criteri per le variazioni

Dopo il sorteggio del calendario della Serie A 2021/2022, la Lega ha emesso un comunicato con un focus su quali saranno gli orari delle partite. Si tratta di 8 slot, che partono come fissi ma saranno variabili in base ad una serie di criteri stabiliti in funzione delle coppe europee e non solo. Si resta con tre gare il sabato (15, 18, 20:45), i soliti 4 slot per la domenica con 3 match alle 15 e un posticipo il lunedì sera. Di seguito l’informativa completa:

