UFFICIALE – Torino, esonerato Giampaolo: il comunicato del club

E’ arrivato il comunicato ufficiale del Torino, sull’esonero di Marco Giampaolo. Da giorni, il club granata era orientato verso questa decisione, visti i risultati della squadra, che attualmente occupa la terzultima posizione in classifica. Il tecnico, sulla panchina granata, in diciotto partite, conta due vittorie, sette pareggi e nove sconfitte.

Il comunicato:

“Il Torino Football Club comunica di aver esonerato Marco Giampaolo dall’incarico di allenatore della Prima Squadra. La Società ringrazia Giampaolo e il suo staff per la professionalità e per l’impegno dimostrati in questi mesi in granata”.

A sostituire Marco Giampaolo, sarà Davide Nicola.