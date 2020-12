La Uefa, in questo giorno, ha svolto in videoconferenza i sorteggi dei gironi per gli Europei Under21, che dovrebbero giocarsi tra la prossima primavera e la prossima estate.

Dopo un po’ di fatica, anche i nostri azzurrini si sono qualificati e i ragazzi di Nicolato vorranno sicuramente fare bene, anche per riscattare la debacle di due estati fa nell’Europeo casalingo.

Gli azzurrini sono stati inseriti nel gruppo B con la Spagna, la Repubblica Ceca e la Slovenia; l’Italia dovrebbe disputare queste partite del girone durante la sosta di marzo, mentre le fasi finali si svolgeranno a inizio giugno.