ULTIMORA SKY – Infortunio Osimhen, arriva l’esito degli esami: le ultime

E’ appena arrivato l’esito degli esami strumentali di Victor Osimhen. Il nigeriano, dopo l’infortunio subito nel match con la sua nazionale, ha fatto rientro in Italia, per sottoporsi ad ulteriori accertamenti, per valutare l’entità dell’infortunio ed eventuali tempi di recupero.

Ecco quanto evidenziato da Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky:

“I controlli svolti a Villa Stuart da Victor Osimhen hanno consegnato i risultati già ipotizzati: l’attaccante ha riportato una lussazione della spalla destra. Il giocatore del Napoli sta lasciando la clinica romana, dopo la visita svolta col professor Castagna. Non è necessario un intervento chirurgico, ma dovrà osservare un periodo di riposo”.