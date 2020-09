E’ arrivato il comunicato ufficiale del Napoli sull’infortunio di Lorenzo Insigne. Il capitano, uscito al 21′ di Napoli-Genoa, ha subito una lesione di primo grado del bicipite femorale sinistro. Solitamente i tempi per uno stop del genere vanno dai 30 giorni a salire. Il fantasista partenopeo salterà sicuramente la gara con la Juventus (che resta comunque legata ai risultati dei tamponi degli azzurri) e non potrà prendere parte al ritiro con la Nazionale. Difficile ipotizzare un suo recupero anche per la sfida con l’Atalanta del 17 ottobre; molto più probabile che riesca a strappare una convocazione per quella successiva contro il Benevento.

Di seguito, il comunicato ufficiale della SSC Napoli: