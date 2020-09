SSC Napoli: «Cancelli aperti dalle 15, i tifosi anticipino l’ingresso»

La SSC Napoli ha appena comunicato – attraverso il proprio sito ufficiale – alcuni inviti ai tifosi che oggi presenzieranno all’amichevole contro il Teramo, ultimo atto del ritiro di Castel di Sangro. La società azzurra ha chiesto ai tifosi di anticipare l’orario di arrivo allo stadio Patini, per non generare assembramenti.

Queste le ulteriori disposizioni della SSC Napoli:

“L’acceso sarà consentito a partire dalle ore 15:00 al fine di evitare assembramenti all’esterno dell’impianto.

Si invitano i tifosi a contribuire alla serata di sport nel rispetto del clima sereno e della passione autentica, di lasciare libere le scale e tutte le altre vie di fuga ed a non utilizzare fumogeni, petardi e qualsiasi altro materiale pirotecnico.

Gli spettatori dovranno indossare la mascherina per tutta la durata dell’evento, per i bambini valgono le norme generali, sotto 6 anni non è obbligatorio l’uso della mascherina.

Gli spettatori dovranno mantenere un distanziamento di sicurezza di almeno un metro”.