Negli ultimi giorni è tornata a crescere l’allarme Coronavirus nel nostro Paese; purtroppo stanno nascendo diversi focolai per i cosiddetti contagi di ritorno: ovvero, i turisti andati nei luoghi della movida portano il Coronavirus a casa dopo il viaggio, creando il rischio di creare dei nuovi focolai.

Per questo motivo, in diversi Regioni è salita l’allerta ed anche in Campania, dove il numero dei nuovi positivi è salito, i giovani sono chiamati ad atti di profonda prudenza e responsabilità. A tal proposito, il governatore De Luca ha pubblicato una nota sui social dove ha lanciato un appello ai giovani:

“Rivolgo un appello pressante, in particolare ai giovani e a quanti hanno frequentato destinazioni a rischio, a evitare, al loro rientro, contatti diretti con familiari anziani, e a segnalarsi all’Asl di appartenenza. Occorrono consapevolezza e responsabilità“.