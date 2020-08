La SSC Napoli ha annunciato – attraverso il proprio sito ufficiale – il convegno che si terrà a Castel di Sangro il 27 agosto su sport e nutrizione. Saranno presenti e interverranno il presidente Aurelio De Laurentiis, l’allenatore Gennaro Gattuso, e il calciatore Kostas Manolas.

Questo il comunicato ufficiale del Napoli:

“«Alimentarsi bene, per amarsi, vivere meglio e soprattutto più a lungo». E’ il titolo del convegno che si terrà giovedì 27 agosto, alle ore 15, presso il Palazzetto dello Sport di Castel di Sangro.

Un forum sulle buone abitudini alimentari, nello sport come nella vita quotidiana, al quale parteciperà il Presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis insieme al tecnico azzurro Rino Gattuso.

Saranno presenti anche il difensore del Napoli Kostas Manolas e il Medico Sociale azzurro Dott. Raffaele Canonico.

Il Forum sarà arricchito dall’intervento del Professor Camillo Ricordi, Direttore per la Ricerca sul diabete e del Centro trapianti cellulari dell’Università di Miami e uno dei massimi esponenti mondiali in materia di Nutrizione, Diabete e malattie croniche, che sarà in collegamento diretto da Miami

Tra gli ospiti anche Maurizio Cortese, Consulente gastronomico, e Alfonso Iaccarino Chef e Ambasciatore della dieta mediterranea del mondo.

Modererà il dibattito Nicola Lombardo, Direttore dell’Area Comunicazione del Napoli”.