Come di consueto, alle 18 è arrivato il bollettino odierno della Protezione Civile sui nuovi contagi da coronavirus in Italia. Il numero uno Angelo Borrelli ha comunicato che anche oggi è calato il numero di pazienti attualmente positivi (oggi 34.730) e quello dei nuovi contagi (+280) . I soggetti attualmente in terapia intensiva sono quattro in meno rispetto a ieri, per un totale che scende a 283.

Questi tutti i dati ufficiali di oggi 8 giugno:

Nuovi contagi: +280;

+280; Decessi: +65;

+65; Guariti: +747;

+747; Soggetti attualmente positivi: 34.730;

34.730; Incremento dei soggetti attualmente positivi: -532;

-532; Nuovi tamponi: 27.112;

27.112; Percentuale positivi/tamponi effettuati: 1.03%.

Questi i dati regione per regione:

Lombardia 90.389 (+194, +0,2%; ieri +125)

Emilia-Romagna 27.928 (+20 , +0,1%; ieri +14)

Veneto 19.187 (+4; ieri +1)

Piemonte 30.869 (+14; ieri +10)

Marche 6.747 (+2 ; ieri +3)

Liguria 9.826 (+14 , +0,1%; ieri +13)

Campania 4.828 (+2, ieri +4)

Toscana 10.144 (+9, +0,1% ; ieri +1)

Sicilia 3.452 (+1; ieri nessun nuovo caso)

Lazio 7.828 (+16 , +0,2 %; ieri +11)

Friuli-Venezia Giulia 3.284 (+1; ieri nessun nuovo caso)

Abruzzo 3.265 (nessun nuovo caso, ieri +7)

Puglia 4.512 (+1; ieri nessun nuovo caso)

Umbria 1.432 (nessun nuovo caso, ieri +1)

Bolzano 2.604 (+1 ; ieri +3)

Calabria 1.159 (nessun nuovo caso per il terzo giorno di fila)

Sardegna 1.362 (nessun nuovo caso per il secondo giorno di fila)

Valle d’Aosta 1.191 (nessun nuovo caso; ieri +2)

Trento 4.436(+1; ieri +1)

Molise 436 (nessun nuovo caso per il decimo giorno consecutivo)

Basilicata 399 (nessun nuovo caso per il quindicesimo giorno consecutivo)