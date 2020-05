Coronavirus, il bollettino di oggi 25 maggio

Come di consueto, alle 18 è arrivato il bollettino odierno della Protezione Civile sui nuovi contagi da coronavirus in Italia. Il numero uno Angelo Borrelli ha comunicato che anche oggi è calato il numero di pazienti ricoverati con sintomi: questi ultimi sono ora 8.185, di cui 541 sono in terapia intensiva.

Questi tutti i dati ufficiali di oggi 25 maggio:

Nuovi contagi: +300;

+300; Decessi: +92;

+92; Guariti: +1.502;

+1.502; Soggetti attualmente positivi: 55.300;

55.300; Incremento dei soggetti attualmente positivi: -1.294;

-1.294; Nuovi tamponi: +35.241;

+35.241; Rapporto tamponi/positivi: 0.85%.

Questi i dati regione per regione: