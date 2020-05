Come di consueto, alle 18 è arrivato il bollettino odierno della Protezione Civile sui nuovi contagi da coronavirus in Italia. Il numero uno Angelo Borrelli ha comunicato che anche oggi è calato il numero di pazienti ricoverati con sintomi: questi ultimi sono 10.207 (-104, -1%), di cui 749 (-13, -1,7%, ieri -13) sono in terapia intensiva.

Per quanto riguarda i tamponi, oggi ne sono stati elaborati 36.406 (ieri 60.101), con un rapporto tamponi/casi positivi di 1.1%, stessa percentuale di ieri.

Questi tutti i dati ufficiali di oggi 18 maggio:

Nuovi contagi: +451;

+451; Decessi: +99;

+99; Guariti: +2.150;

+2.150; Soggetti attualmente positivi: 66.553;

66.553; Incremento dei soggetti attualmente positivi: -1.798;

-1.798; Nuovi tamponi: 36.406;

36.406; Rapporto tamponi/positivi: 1.1%.

Per sapere come leggere i dati al meglio, clicca qui.

Questi i dati regione per regione:

Lombardia 85.019 (ieri erano stati +326, +0,4%)

Emilia-Romagna 27.232 (+175, +0,2%, ieri +50)

Veneto 18.950 (+9, +0,05%, ieri +13)

Piemonte 29.619 (+72, +0,2%, ieri+64)

Marche 6.678 (+11, +0,2%, ieri +25)

Liguria 9.191 (+32, +0,3%, ieri +48)

Campania 4.695 (+11, +0,2%, ieri +16)

Toscana 9.961 (+13, +0,1, ieri +35)

Sicilia 3.395 (+7, +0,2%, ieri +6)

Lazio 7.485 (+39, +0,5%, ieri +50)

Friuli-Venezia Giulia 3.198 (+7, +0,2%, ieri +8)

Abruzzo 3.193 (+7, +0,2%, ieri +8)

Puglia 4.386 (+7, +0,2%, ieri +5)

Umbria 1.424 (nessun nuovo caso, ieri +2)

Bolzano 2.582 (+1, +0,01%, ieri +3)

Calabria 1.151 (nessun nuovo caso, anche ieri)

Sardegna 1.353 (nessun nuovo caso, ieri +1)

Valle d’Aosta 1.173 (+1, +0,09%, ieri nessun nuovo caso)

Trento 4.351 (+13, +0,3%, ieri +12)

Molise 422 (+11, +2,7%, ieri +1)

Basilicata 392 (nessun nuovo caso, ieri +2)