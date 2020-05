UFFICIALE – Tegola Manolas: l’esito degli esami, sarà lungo stop

Il Napoli perde Kostas Manolas. Gli esami strumentali effettuati dopo l’infortunio patito ieri in allenamento hanno evidenziato una distrazione di secondo grado del muscolo semimembranoso della coscia destra. Il greco sarà costretto a stare almeno un mese fermo, ma lo stop rischia di essere anche più lungo. Se il campionato dovesse ripartire il 13 giugno (come confermato dal presidente del CONI Malagò, clicca qui per le sue parole), l’ex Roma sarebbe a serio rischio per le prime gare.

Di seguito, il comunicato ufficiale del club azzurro: