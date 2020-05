Coronavirus, il bollettino di oggi 11 maggio

Come di consueto, alle 18 è arrivato il bollettino odierno della Protezione Civile sui nuovi contagi da coronavirus in Italia. Il numero uno Angelo Borrelli ha comunicato che l’incremento del numero dei pazienti ricoverati con sintomi si è abbassato a 13.539 (-79 rispetto a ieri), di cui 999 sono in terapia intensiva.

Per quanto riguarda i tamponi, oggi ne sono stati elaborati 40.740 (ieri erano stati 51.678), con un rapporto tamponi/casi positivi di 1.8%, contro l’1.5% della giornata di ieri.

Questi tutti i dati ufficiali di oggi 11 maggio:

Nuovi contagi: +744;

+744; Decessi: +179;

+179; Guariti: +1401;

+1401; Soggetti attualmente positivi: 82.488;

82.488; Incremento dei soggetti attualmente positivi: -836.

Questi i dati regione per regione:

Lombardia 81.871 (+364, +0,5%; ieri erano stati +282)

Emilia-Romagna 26.876 (+ 80, +0,3%; ieri erano stati +76)

Veneto 18.741 (+19, +0,1%; ieri erano stati +51)

Piemonte 28.776 (+111, +0,4%; ieri erano stati +116)

Marche 6.543 (+10, +0,1%; ieri erano stati +40)

Liguria 8.832 (+44, +0,5%; ieri erano stati +50)

Campania 4.602 (+14, +0,3%; ieri erano stati +12)

Toscana 9.787 (13, +0,1%; ieri erano stati +29)

Sicilia 3.339 (+12, +0,4%; ieri erano stati +14)

Lazio 7.190 (+25, +0,3%; ieri erano stati +32)

Friuli-Venezia Giulia 3.138 (+8, +0,3%; ieri erano stati +6)

Abruzzo 3.107 (+4, +0,1%; ieri erano stati +17)

Puglia 4.327 (+14, +0,3%; ieri erano stati +27)

Umbria 1.412 (+1, +0,1%; ieri erano stati +4)

Bolzano 2.572 (+3, +0,1%; ieri erano stati +2)

Calabria 1.134 (+2, +0,2%; ieri erano stati +3)

Sardegna 1.343 (+3, +0,2%; ieri erano stati +6)

Valle d’Aosta 1.158 (+1, +0,1%; ieri erano stati +5)

Trento 4.297 (+2, +0,1%; ieri erano stati +3)

Molise 383 (+13, +3,5%; ieri erano stati +43)

Basilicata 386 (+1, +0,3%; ieri erano stati +3)