I calciatori del Cagliari hanno raggiunto l’accordo con il club sardo, di rinunciare alla mensilità di aprile. E’ quanto comunicato dalla società, sul sito ufficiale, con tanto di messaggio del presidente Giulini, per i suoi tesserati.

Il comunicato:

“La società Cagliari Calcio comunica che nella giornata odierna è stata raggiunta una transazione con tutti i giocatori della prima squadra, che prevede la rinuncia agli emolumenti della mensilità di aprile 2020.

Il Presidente Tommaso Giulini ringrazia gli atleti che hanno sottoscritto l’accordo per la sensibilità dimostrata nel voler concretamente contribuire a tutelare la società, in un periodo particolarmente complicato e di difficile previsione in merito alla evoluzione futura.

Come richiesto anche dai firmatari del documento, tale transazione contribuirà a portare ad una drastica riduzione dello strumento della cassa integrazione per i dipendenti della società”.

Fonte: Cagliari Calcio