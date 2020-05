La crisi economica investirà molti settori alla fine dell’emergenza sanitaria: tra questi anche il calcio, dove molti club rischiano di partire e dove molte trattative saranno condizionate da questa crisi.

Una di queste trattative riguarda Adam Ounas, esterno di proprietà del Napoli che ha giocato in prestito a Nizza quest’anno: il club francese, al termine di questa stagione, avrebbe dovuto pagare il riscatto di 25 milioni per l’algerino ma il club francese, in un comunicato ufficiale, ha spiegato che non spenderà questa cifra.

Dunque il francese, dopo una discreta stagione in Ligue 1 condita da 4 goal, tornerà a Napoli a inizio luglio e chissà che il suo ritorno non possa essere definitivo: infatti, il Napoli sta rivoluzionando l’attacco e Gattuso potrebbe confermare l’esterno destro in rosa come sostituto di Callejon.