Politano-Napoli, anche l’Inter annuncia la cessione: il comunicato

Dopo la firma sul contratto, il tweet di ADL e le sue prime parole da giocatore del Napoli (clicca qui per approfondire), anche l’Inter ha ufficializzato la cessione di Matteo Politano a titolo definitivo. Di seguito il comunicato pubblicato sul sito ufficiale dei nerazzurri: “FC Internazionale Milano comunica la cessione di Matteo Politano alla Società Sportiva Calcio Napoli. L’attaccante classe 1993, che è arrivato in nerazzurro nell’estate 2018 totalizzando 63 presenze e 6 gol, si trasferisce al club partenopeo a titolo temporaneo biennale con obbligo di riscatto. Al giocatore l’in bocca al lupo per la sua nuova avventura professionale“.