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Martedì 13 Ottobre 2026 Ultima notizia alle 05:22
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Il Napoli affronta il Villarreal nel secondo turno di Champions League

Il Napoli di Allegri sfida il Villarreal in trasferta nella seconda giornata di Champions League, dopo la sconfitta con l'Arsenal.

di · 1 min
Massimiliano Allegri, allenatore del Napoli, in vista della partita di Champions League contro il Villarreal
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Il Napoli di Massimiliano Allegri torna in campo questa sera per il secondo turno della fase a gironi della UEFA Champions League. Gli azzurri saranno ospiti del Villarreal, guidato da Iñigo Perez, allo Estadio de la Ceramica in Spagna.

Il Napoli arriva all’appuntamento dopo la sconfitta nella gara d’esordio contro l’Arsenal, risultato che impone agli uomini di Allegri di cercare punti in trasferta per non complicare il cammino europeo. Dall’altra parte, il Villarreal è reduce da una prova difficile, avendo perso nell’ultima giornata di campionato in casa del Real Madrid.

Sull’altra sponda, Iñigo Perez ha espresso grande rispetto per Allegri in conferenza stampa, puntando però deciso al successo contro i partenopei.

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