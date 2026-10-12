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Fonte: Il Mattino

Il Mattino vede nel Napoli segnali per sognare in grande in Champions League

Il Mattino vede segnali di crescita nel Napoli dopo il successo in campionato, con l'obiettivo di confermarsi anche domani in Champions League contro il Villarreal.

di · 1 min
Kevin De Bruyne, protagonista nella vittoria del Napoli contro il Frosinone
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Il Napoli arriva alla sfida di domani sera contro il Villarreal dopo il ko con l’Arsenal, che Il Mattino definisce il primo vero banco di prova europeo della stagione. Nell’editoriale firmato da Bruno Majorano, Secondo Majorano, la vittoria contro il Frosinone è arrivata nonostante le assenze e gli infortuni, con una squadra capace di mantenere freddezza e maturità.

Il Mattino esalta in particolare la prestazione di Kevin De Bruyne, schierato da Allegri con un ruolo più arretrato, ma senza limitarne la creatività: "Allegri ha chiesto a De Bruyne di trasformarsi in Anguissa arretrandone il raggio d’azione ma senza limitarne le facoltà di invenzione. Il belga ha ricambiato la fiducia sfoderando una prestazione formato deluxe tra gol (due), assist e giocate da campione assoluto".

Allegri ora guarda alle prossime sfide europee, puntando anche su Hojlund, che in Champions ha già dimostrato di saper segnare.

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