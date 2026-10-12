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Corbo racconta la visita di De Laurentiis a Castel Volturno per De Bruyne

Antonio Corbo svela il retroscena della visita di De Laurentiis a Castel Volturno: il focus sul rendimento di De Bruyne e i segnali attesi dal Napoli.

di · 1 min
Kevin De Bruyne
fonte foto: Facebook Kevin De Bruyne
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Antonio Corbo su La Repubblica racconta la visita di Aurelio De Laurentiis a Castel Volturno il 7 ottobre, dopo giorni lontano dalla squadra per il film del Centenario. Il presidente ha voluto un confronto su Kevin De Bruyne alla vigilia della Champions col Villarreal.

Secondo Corbo, il presidente si è presentato per «dimostrare che il club c’è». Tuttavia, l’obiettivo principale della visita era un confronto sulle prestazioni di Kevin De Bruyne: «Più che parlare con Allegri e Manna, voleva capire perché il più caro dei suoi calciatori rendesse molto meno dove riceve stipendi milionari e molto di più nella Nazionale belga dove gioca quasi gratis».

Corbo sottolinea come De Laurentiis senta «la responsabilità» dell’investimento su De Bruyne, acquistato «mentre Conte con la sua mente era altrove, per poi cambiare idea». Un punto di svolta sarebbe arrivato grazie alla prova positiva del belga contro il Frosinone, che per il giornalista rappresenta le «prime risposte» attese dal club.

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