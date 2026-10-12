Benoit Badiashile ha convinto al debutto da titolare contro il Frosinone dopo sette mesi fuori. Secondo il Corriere del Mezzogiorno, ora è tra le opzioni per una maglia dal primo minuto in Napoli-Villarreal.

Il quotidiano sottolinea come Benoit Badiashile abbia avuto un buon impatto al ritorno in campo dopo sette mesi: "Ha giocato una partita valida partendo da titolare dopo 7 mesi. Attento su quella porzione di campo a chiudere tempestivamente sul rapido Ghedjemis. Corretto ed equilibrato anche negli appoggi".

Il quotidiano sottolinea che può giocare sia da braccetto sinistro in una difesa a tre sia accanto a Rrahmani, offrendo una soluzione in più dietro.