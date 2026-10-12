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Fonte: Corriere del Mezzogiorno

Corriere del Mezzogiorno: Badiashile convince e può essere titolare in Napoli-Villarreal

Badiashile, dopo il rientro da titolare col Frosinone, può essere l'uomo in più in difesa per Napoli-Villarreal. Il Corriere del Mezzogiorno ne analizza la prestazione.

di · 1 min
Benoit Badiashile, difensore del Napoli, dopo il debutto da titolare al Maradona
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Benoit Badiashile ha convinto al debutto da titolare contro il Frosinone dopo sette mesi fuori. Secondo il Corriere del Mezzogiorno, ora è tra le opzioni per una maglia dal primo minuto in Napoli-Villarreal.

Il quotidiano sottolinea come Benoit Badiashile abbia avuto un buon impatto al ritorno in campo dopo sette mesi: "Ha giocato una partita valida partendo da titolare dopo 7 mesi. Attento su quella porzione di campo a chiudere tempestivamente sul rapido Ghedjemis. Corretto ed equilibrato anche negli appoggi".

Il quotidiano sottolinea che può giocare sia da braccetto sinistro in una difesa a tre sia accanto a Rrahmani, offrendo una soluzione in più dietro.

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