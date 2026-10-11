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Villarreal sconfitta Real Madrid: decide Diomande, 5° ko stagionale prima del Napoli

Villarreal sconfitta Real Madrid: i gialli cadono 1-0 al Bernabeu, 5° ko stagionale prima della Champions col Napoli.

di · · 1 min
Tajon Buchanan
Foto: Bryan Berlin / Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0), rielaborata da MondoNapoli
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IN BREVE
  • Il Villarreal ha perso 1-0 contro il Real Madrid al Bernabeu, gol decisivo di Diomande al 62’
  • Squadra di Marcelino a 5 sconfitte stagionali e 3 ko nelle ultime 6 tra Liga e Champions
  • Villarreal-Napoli di Champions League è in programma martedì 13 ottobre alle 20:45
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Il Villarreal ha incassato la quinta sconfitta stagionale perdendo 1-0 contro il Real Madrid al Santiago Bernabeu. La gara, giocata in vista del prossimo impegno di UEFA Champions League contro il Napoli, è stata decisa al 62’ da Diomande, su assist di Valverde.

La formazione allenata da Marcelino ha comunque mantenuto la partita aperta fino al fischio finale, anche dopo che il Real ha visto annullarsi un gol al 71’ e, poco dopo, ha perso Vinicius Junior per espulsione lasciando i padroni di casa in inferiorità numerica.

Per il Villarreal si interrompe così una striscia di due vittorie consecutive in campionato, ottenute contro Malaga e Levante (entrambi i match chiusi 3-1). Restano però evidenti le difficoltà di continuità: nelle ultime sei uscite tra Liga e Champions sono arrivate tre sconfitte, tra cui anche il 3-2 contro il Borussia Dortmund nella prima giornata del girone europeo.

La prossima sfida internazionale vedrà gli spagnoli opposti al Napoli martedì 13 ottobre alle ore 20:45, con una gara già importante per il destino nel gruppo.

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