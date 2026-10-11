Giovane è tornato in campo dopo l’intervento subito durante l’estate, fornendo un assist nella vittoria del Napoli contro il Frosinone. Nel postpartita, l’attaccante azzurro ha parlato ai media del suo rientro e dell’entusiasmo per l’imminente debutto in Champions League contro il Villarreal.

“Questa vittoria aiuta tutti a prendere fiducia”, ha dichiarato Giovane. Sulle sue condizioni fisiche dopo il recupero: “Sono contento perché dopo l’estate ho fatto un intervento. Ovviamente voglio ancora prendere un po’ di ritmo, che è normale, ma sono felice”.

Sul successo contro il Frosinone, Giovane ha aggiunto: “Il primo tempo è andato bene. Il Frosinone è una squadra che gioca bene, che vuole sempre giocare contro di noi. Siamo felici di essere usciti con tre punti, questo per noi è quello che basta”. Il giocatore ha sottolineato anche l’importanza della fiducia ritrovata: “Ora siamo felici perché ha cambiato tutto. Questa vittoria aiuta anche me e tutti i calciatori a prendere fiducia, anche fiducia dal mister, così si va avanti”.

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Giovane ha spiegato di essere disponibile per ogni ruolo richiesto dall’allenatore: “Se il mister dice per me che devo fare l’esterno, centrocampista, seconda punta, per me è quello che vuole giocare, quello che vuole aiutare la squadra”. Si è definito “un ragazzo giovane, mi piace imparare, mi piace sentire quello che sono più vecchio per parlare”.

A proposito della Champions League, l’attaccante azzurro ha spiegato che per lui è stato un sogno esordire nella competizione, trattandosi della sua prima volta. Riguardo alla sfida contro il Villarreal, ha sottolineato che sarà una partita difficile, soprattutto perché si giocherà in trasferta, ma la squadra andrà lì per fare il proprio lavoro.