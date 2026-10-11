Aurelio De Laurentiis non seguirà il Napoli in Spagna per la sfida di Champions League contro il Villarreal. Secondo quanto si apprende, il presidente azzurro sarà assente alla prima trasferta europea della stagione per prendere parte a un evento di particolare rilievo sportivo organizzato dal Coni.

La Società Sportiva Calcio Napoli verrà infatti insignita del Collare d’Oro al Merito Sportivo, la massima onorificenza del comitato olimpico nazionale, in occasione dei 100 anni dalla fondazione del club. La cerimonia di consegna delle onorificenze è in programma lunedì 12 ottobre presso la Palestra polifunzionale del Centro di Preparazione Olimpica Giulio Onesti all’Acqua Acetosa, a Roma.

Oltre al Napoli, saranno premiate diverse società sportive e personalità che si sono particolarmente distinte nelle rispettive discipline. All’evento parteciperanno il Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, il Presidente del Coni Luciano Buonfiglio e il Presidente del Comitato Italiano Paralimpico Marco Giunio De Sanctis.

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A quanto filtra, il Collare d’Oro sarà attribuito anche ad altre società storiche, con l’obiettivo di riconoscere il valore e i risultati raccolti nel panorama sportivo italiano. La presenza del presidente De Laurentiis a Roma, dunque, sostituisce la sua partecipazione diretta alla trasferta europea della squadra partenopea in occasione di una premiazione di prestigio per tutto il movimento azzurro.

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