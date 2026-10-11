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Condò sottolinea la crescita di De Bruyne nel Napoli dopo il gesto del cuore alla curva

Paolo Condò elogia De Bruyne su Sky: il centrocampista ha mostrato atteggiamento e mentalità nuove contro il Frosinone. Il giornalista ricorda la Champions.

di · 1 min
Kevin De Bruyne, centrocampista del Napoli, commentato dopo la partita contro il Frosinone
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Paolo Condò ha commentato negli studi di Sky Sport, sabato 11 ottobre, la prestazione di Kevin De Bruyne in Napoli-Frosinone, sottolineando come il belga abbia finalmente trovato il suo posto nel mondo azzurro.

“Oggi De Bruyne ha capito dove gioca: a Napoli”, ha dichiarato Paolo Condò negli studi di Sky Sport, sottolineando alcuni segnali legati all’atteggiamento del centrocampista, come il bacio al tatuaggio e il gesto del cuore verso la curva. Condò ha sottolineato che contro il Frosinone De Bruyne è apparso particolarmente coinvolto e ‘caldo’, mostrando un atteggiamento nuovo.

De Bruyne e il confronto con la Champions League

Il rigore e i ricordi dell’infortunio

C’è stato un momento di apprensione durante il match, con il rigore inizialmente fallito da Rasmus e poi trasformato da De Bruyne dopo la ripetizione. Paolo Condò ha ricordato che nella scorsa stagione il fuoriclasse belga si era infortunato gravemente proprio calciando un rigore, episodio che lo aveva costretto a restare fuori dai giochi per diversi mesi.

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