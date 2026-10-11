Massimiliano Allegri ha scelto il ritorno alla difesa a tre nella vittoria in campionato contro il Frosinone, lasciando inizialmente in panchina Beukema e affidandosi a Rrahmani, Marin e Benoît Badiashile, secondo quanto si apprende da alcune ricostruzioni. Questa scelta ha permesso al Napoli di presentare maggiore solidità contro un avversario aggressivo, pronto a pressare alto e mettere in difficoltà la costruzione azzurra.

Particolare attenzione è stata posta sulla prova di Badiashile, ordinato nel reparto arretrato, mentre sulle fasce Noa Lang si è distinto per intraprendenza. In attacco, il riferimento è rimasto Rasmus Højlund. Da segnalare che David Neres appare ancora indietro di condizione fisica, con lo staff che punta a recuperarlo pienamente in vista dei prossimi impegni chiave, tra cui tra due giorni la delicata sfida di Champions League contro il Villarreal.

Tra le altre chiavi del match, restano sotto osservazione le gerarchie sui calci di rigore e la crescita di alcuni interpreti in vista della trasferta europea. Neres decisivo nel 3-0 al Frosinone, Beukema fuori per scelta tattica.

Le scelte di Allegri sembrano rispondere a un’esigenza di maggior equilibrio e alla necessità di gestire le energie in un momento fitto di impegni.