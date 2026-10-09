La vendita dei biglietti per Napoli-Bodo/Glimt, terzo appuntamento della League Phase di Champions League in programma martedì 20 ottobre alle 21:00 allo Stadio Diego Armando Maradona, sarà articolata in quattro diverse fasi, con prezzi specifici a seconda del settore e della fase di acquisto.

Secondo quanto si apprende, la Fase 1 è riservata ai titolari di Abbonamento ITALIA 26/27 (20 gare), la Fase 2 ai possessori di Fidelity Card, mentre la Fase 3 riguarda la vendita prioritaria per i membri della Membership Premium SSC Napoli, iniziata dalle 15:00 di venerdì 9 ottobre fino alle 23:59 di domenica 11 ottobre, salvo esaurimento posti. Da lunedì 12 ottobre alle 12:00 scatta la Fase 4, ovvero la vendita libera aperta a tutti online.

I prezzi variano sensibilmente secondo la fase:

Curve Inferiori: €30,00 (Fasi 1-2-3), €35,00 (Fase 4), under 14 €14,00

Curve Superiori: €40,00 (Fasi 1-2-3), €45,00 (Fase 4), under 14 €20,00

Distinti Inferiori: €55,00 (Fasi 1-2-3), €65,00 (Fase 4), under 14 €30,00

Distinti Superiori: €70,00 (Fasi 1-2-3), €80,00 (Fase 4), under 14 €40,00

Distinti Superiori Premium: €85,00 (Fasi 1-2-3), €95,00 (Fase 4), under 14 €45,00

Tribuna Nisida: €90,00 (Fasi 1-2-3), €105,00 (Fase 4), under 14 €50,00

Tribuna Posillipo: €110,00 (Fasi 1-2-3), €125,00 (Fase 4), under 14 €60,00

Tribuna Posillipo Premium: €120,00 (Fasi 1-2-3), €145,00 (Fase 4), under 14 €70,00

I biglietti saranno digitali, caricabili su Fidelity Card o tramite smartphone (wallet), senza vendita presso punti fisici. Ogni fase dà diritto a tariffe agevolate per i rispettivi destinatari e, nella fase riservata ai membri Premium, sarà possibile acquistare un solo biglietto a persona, utilizzando la propria Membership sottoscritta entro il 31 maggio 2026.