Secondo indiscrezioni di stampa, Massimiliano Allegri valuta possibili cambi di formazione in vista della sfida contro il Frosinone, prevista sabato sera allo Stadio Diego Armando Maradona. L’obiettivo sarebbe gestire le energie della rosa azzurra e prepararsi al meglio per il delicato impegno di martedì contro il Villarreal nel secondo turno della fase a gironi di UEFA Champions League.

L’importanza della sfida europea, dopo la sconfitta patita contro l’Arsenal all’esordio, è sottolineata anche dalle scelte di gestione del gruppo. Sempre secondo le stesse fonti, si guarda già all’appuntamento di Vila-Real, considerato prioritario in questo momento della stagione. Allegri dovrà inoltre fare i conti con alcuni elementi non al meglio e con la necessità di preservare i giocatori chiave per la trasferta europea.

La gestione delle energie, i possibili infortuni e le scelte di formazione in campionato appaiono dunque strettamente legate alla volontà di affrontare il Villarreal con tutti gli effettivi nella miglior condizione possibile.