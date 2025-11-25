Napoli-Qarabag 2-0: Hojlund sbaglia un rigore ma McTominay rimedia, gli azzurri continuano la scia positiva

Al Maradona nel giorno del quinto anniversario della scomparsa di Diego Armando Maradona, il Napoli vince 2-0 contro il Qarabag nella quarta giornata della Champions League Phase.
Gli azzurri giocano un primo tempo discreto, complice anche il terreno bagnato dalla forte pioggia, creano delle opportunità soprattutto con il duo Lang-Neres. Quest’ultimo stava per segnare con una grandissima sforbiciata.
Nella ripresa viene fischiato un calcio di rigore per fallo su capitan Di Lorenzo, Hojlund si presenta dal dischetto ma si lascia ipnotizzare dal portiere avversario.
Gli azzurri la sbloccano grazie al solito Scott McTominay al minuto 65′, calcio d’angolo di Lang piccolo rimpallo e lo scozzese di testa appoggia in porta. Il raddoppio arriva al minuto 72′, autorete di Jankovic, pallone recuperato da Olivera che mette in mezzo, McTominay in acrobazia colpisce il calciatore del Qarabag che devia in rete.
Il Napoli grazie a questa vittoria sale a quota 7 punti al diciottesimo posto del girone.