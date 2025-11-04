Niente pranzo Uefa tra i dirigenti di Napoli e Eintracht: tedeschi contrariati per il divieto ai tifosi

Clima rovente a poche ore da Napoli-Eintracht in programma questa sera alle 18:45 al Maradona. I dirigenti del club tedesco hanno disertato la trasferta di Napoli in segno di protesta per il divieto ai tifosi di essere questa sera allo stadio per sostenere i propri giocatori. Saltato quindi anche il consueto pranzo Uefa tra le due società, a rafforzare ancora di più la presa di posizione dell’Eintracht. La decisione di vietare la trasferta è dovuto agli incidenti del 2023, quando ci furono gravi scontri tra napoletani e gli ultras del club tedesco. A riportarlo è stato Il Mattino.