Napoli-Eintracht – Il probabile 11 azzurro: Conte si affida ai migliori, ballottaggio Olivera-Gutierrez

Partita da dentro o fuori questa sera per gli azzurri contro il Francoforte, che in caso di sconfitta vedrebbero allontanarsi ulteriormente la qualificazione anche solo ai play off. Come riporta Sky Sport, Conte si affiderà ai migliori, dovendo però rinunciare a Gilmour e Spinazzola. Resiste il ballottaggio tra Olivera e Gutierrez, mentre in avanti, Neres dovrebbe spuntarla su Noa Lang.
Il probabile 11:
4-3-3: Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Hojlund, Neres.