Napoli-Eintracht 0-0: gli azzurri sprecano, qualificazione a rischio

Al Maradona Napoli-Eintracht Francoforte termina 0-0. Gli azzurri di Conte, sul piano di gioco offrono una prestazione sicuramente migliore rispetto a quella di sabato con il Como, ma non riescono ad essere cinici sotto porta.

Tante occasioni create ma sprecate, il Napoli, ha tenuto la concentrazione per tutta la gara senza rischiare quasi nulla tranne negli ultimi 10 minuti. Con questo pareggio però, il cammino europeo si complica ancor di più.

Grazie a questo risultato, gli azzurri salgono a quota 4 punti, pari punti con l’Eintracht.

