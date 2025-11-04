Juventus-Sporting 1-1: esordio agrodolce in Champions per Spalletti

La nuova Juventus di Spalletti, all’esordio in Champions League, pareggia 1-1 all’Allianz Stadium contro lo Sporting Lisbona. A passare in vantaggio sono gli ospiti al minuto 12′ con Araujo su assist di Trincao grazie ad un tiro con il sinistro all’interno dell’area che non lascia scampo a Di Gregorio.
Il pareggio arriva al minuto 34′ grazie a Dusan Vlahovic su assist di Kephren Thuram, destro all’interno dell’area di rigore. Nella ripresa, gara viva da entrambe le parti, che cercano il gol vittoria che però non arriva.
Esordio agrodolce in Champions league per l’ex Napoli e CT della Nazionale sulla panchina bianconera. Grazie a questo pareggio i bianconeri salgono a quota 3 punti, lo Sporting a quota 7.