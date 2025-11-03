Emergenza infortuni: domani Conte dovrà rischiare Lobotka

Gara fondamentale quella di domani sera contro i tedeschi dell’Eintracht di Francoforte per la quarta giornata di Champions League.

Il Napoli, reduce dal pareggio a reti bianche contro il Como, vive la sua vigilia con l’handicap degli infortuni, purtroppo una costante di questo inizio di stagione.

Conte da un lato può sorridere per il recupero di Rrhamani fondamentale per l’equilibrio della difesa, e di Højlund necessario per trovare la via della rete, mentre dall’altro deve trovare alternative ai giocatori usciti per infortunio nella gara di sabato.

Assente sicuro Spinazzola, acciaccato dopo un tour de force tra maglia a azzurra e nazionale: due opportunità a disposizione di Conte in questo caso, con Oliveira favorito su Gutierrez.

Più complessa la scelta in mediana: sicuro assente Gilmour (il cui problema muscolare è ancora da valutare appieno), mentre per il ruolo di sostituto probabilmente Conte non si affiderà nuovamente ad Elmas ma chiederà a Lobotka di stringere i denti e riprendere il suo posto di vertice basso del centrocampo.

Lo slovacco è in via di guarigione dopo lo stop patito contro il Genoa, ma non è ancora al 100%. Emblematico il dialogo con Conte sabato pomeriggio negli attimi successivi all’infortunio di Gilmour: Stanislaw non se l’è sentita di disputare un’ora di gioco ed ha preferito limitare il suo rientro ai pochi minuti finali.

Adesso, dopo ulteriori 48 ore, il ragazzo verrà valutato nella rifinitura di oggi; la speranza è quella che Lobotka sia in grado di scendere in campo domani dal primo minuto.

Troppo importante per l’economia del gioco azzurro disporre del un play per la prima impostazione e da schermo davanti alla difesa.