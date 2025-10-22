Gds – ” Napoli umiliato, il Psv poteva fare 10 gol ! I bonus sono finiti “

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha tentato di analizzare la clamorosa sconfitta del Napoli contro il PSV per 6 2. Un risultato che mette in discussione tutti, e adesso si attendono risposte quanto più immediate possibili. Ecco un estratto dell’articolo:

“Il Napoli campione d’Italia umiliato dal PSV campione d’Olanda. Siamo nei dintorni del 5-0 subito dall’Inter contro il PSG, con la macro-differenza del contesto: quella era una finale di Champions, questa una partita della prima fase, e neppure impossibile nelle analisi della vigilia. Il 6-2 costringe ad abbassare l’asticella, da oggi il Napoli correrà per acchiappare i playoff, altro che ottavi diretti. La ripresa è stata una mattanza, il PSV di reti avrebbe potuto inanellarne dieci. Nel Napoli è saltato ogni equilibrio, è mancata pure la voglia di lottare, tanto che viene da chiedersi che diavolo sia successo. Il Napoli non rispondeva più ai comandi di Conte e forse lo stesso Conte non aveva più voglia di comandare davanti a tanto scempio. Per il Napoli è stata la quarta sconfitta in stagione. I bonus sono finiti”.