PSV-Napoli 6-2: McTominay non basta, gli azzurri sprofondano in Olanda

Il Napoli dopo la sconfitta di Torino, perde clamorosamente e sprofonda in Olanda sotto le 6 reti rifilate dal PSV. Gli azzurri passano in vantaggio con McTominay al minuto 31′ su assist di Spinazzola, lo scozzese colpisce di testa e segna.
4′ minuti dopo il PSV trova il pareggio grazie ad un autorete fortunosa di Buongiorno, che colpisce di testa in caduta e la palla si infila nel sacco. 3′ minuti dopo il pareggio, clamoroso contropiede dei padroni di casa e Saibari a tu per tu con Milinkovic Savic raddoppia.
Nella ripresa, arriva il 3-1 dell’ex Parma Man. Conte decide ti togliere Beukema, Spinazzola e Gilmour per Gutierrez, Lang e Juan Jesus.
Dopodichè Man realizzerà un altro gran gol da metà area, e alla fine si aggiungono anche le reti di Pepi e Driouech. Il 2-4 del Napoli lo segna ancora McTominay di testa.
Viene espulso anche Lucca per proteste.
Gli azzurri restano a quota 3 punti in classifica, il PSV sale a quota 4.