Il Mattino – ” Napoli, possibile cambio modulo in vista della Champions ? Le ultime da Castel Volturno “

Un Napoli che deve togliersi di dosso le scorie per la sconfitta improvvisa contro il Torino, perchè domani si scende di nuovo in campo. Sarà il Psv Eindhoven a ospitare gli azzurri, in vista della terza partita della prima fase della Champions League. A compiere un’analisi dettagliata sulla situazione dei partenopei è l’edizione odierna de il Mattino, ecco un estratto dell’articolo:

“Il Napoli rientrato da Torino si è leccato le ferite fino al ritorno in campo. Si può fare a meno di McTominay anche domani in Olanda: Conte a stretto contatto con lo staff medico, che in queste ore si sta interfacciando con lo scozzese per il problema alla caviglia. Si può pensare a un ritorno della mediana a tre, un po’ come era stato a Torino, ma stavolta con in campo Politano e dall’altra parte uno tra Neres e Lang (ottimo l’impatto di Torino) a completare il terzetto con Lucca sempre in vantaggio per il posto da punta e Ambrosino alle spalle. Conte ha incrociato tutti ieri a Castel volturno e lo farà anche questa mattina nella sgambata decisiva per la rifinitura. Poi sarà tempo di mettersi in viaggio per l’Olanda: questa sera (ore 19.15) la conferenza stampa in programma al Philips Stadion per l’allenatore azzurro. Sa che da Eindhoven potrebbero passare le chance decisive per la qualificazione al turno successivo della Champions e tutto va fatto nel migliore dei modi. L’Inter, distante appena cinque giorni, purtroppo non può essere un pensiero per nessuno. Castel Volturno andata e ritorno verso l’Europa. La base dell’evoluzione di una squadra che sta cambiando pelle rispetto a quanto visto un anno fa e vuole diventare grande. Il tour de force è appena cominciato.”