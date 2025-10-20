Gds – ” McTominay in campo contro il Psv ? Ecco cosa filtra da Castel Volturno “

McTominay riuscirà a recuperare in tempo in vista della partita di domani contro il Psv ? Questo è l’interrogativo che molti tifosi del Napoli si staranno chiedendo, e l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha riportato delle importanti novità in merito. Ecco un estratto dell’articolo:

“Scott in un contrasto in allenamento ha avuto sei punti di sutura, comunicati da Conte a Torino-Napoli giocata. Rinunciare non gli piace e tenterà sino alla fine. Si decide anche con l’aiuto del calciatore, in grado di ascoltare le indicazioni del corpo e offrire assist per la scelta”.