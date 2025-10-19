Per PSV – Napoli concreto rischio di scontri tra le due tifoserie.

Oltre alle insidie del campo, la trasferta di martedì prossimo in terra olandese si preannuncia complicata anche sotto l’aspetto dell’ordine pubblico.

I tifosi del PSV ad Eindhoven nel loro stadio – il Philips Stadion – sono solitamente numerosi e notevolmente caldi.

Ci sarà una nutrita presenza azzurra, visto che i tifosi del Napoli sono stati autorizzati a seguire la squadra.

Nelle ultime ore però sta salendo la preoccupazione di eventuali scontri che potrebbero verificarsi allo stadio, o più presumibilmente attorno all’impianto, nelle ore che precederanno la partita.

Non ci sono precedenti specifici tra le due tifoserie, ma alcuni “gemellaggi” potrebbero innescare situazioni di tensione.

Infatti le coincidenze vogliono che i supporters del PSV siano gemellati con quelli interisti, notoriamente rivali di quelli azzurri, e con quelli bulgari del Botev Plovdiv “nemici” acerrimi del Lokomotiv sempre della città di Plovdiv, e storicamente legati alla Curva A azzurra.

Infine, proprio per non farsi mancare nessun preoccupante indizio, gli ultras napoletani sono in amicizia con quelli del Feyenord, altri accesi rivali del PSV.

Non resta che augurarsi che le due tifoserie siano tenute bene a distanza dalle forze dell’ordine e che tutta l’attenzione si concentri unicamente sui fatti di campo.