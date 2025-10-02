Ranking Uefa – 5° posto Champions: l’Italia scala altre due posizioni

Scritto da:
Ivan Holmes
-

Quest’anno, come negli ultimi due, le prime due Nazioni che termineranno in testa alla classifica del Ranking Uefa avranno diritto ad un posto aggiuntivo alla prossima Champions League. L’Italia ci era riuscita due anni fa e portò 5 squadre nella massima competizione europea. Grazie alla vittoria del Napoli e al pareggio della Juve, saliamo di altre due posizioni, piazzandoci dietro alla Germania.

La classifica aggiornata:

1. Inghilterra 6.277 (9 squadre in corsa su 9)
2. Danimarca 6.125 (2 su 4)

3. Portogallo 6.000 (4 su 5)
4. Cipro 5.750 (3 su 4)
5. Germania 5.714 (7 su 7)
6. Italia 5.428 (7 su 7)
7. Belgio 5.300 (3 su 5)
8. Spagna 5.250 (8 su 8)

Articolo precedenteGazzetta – Falso in bilancio, oggi De Laurentiis in udienza a Roma. I dettagli
Articolo successivoI voti di McTominay – Cosa ti succede Scott? Per tutti i quotidiani è insufficiente

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE