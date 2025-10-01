Napoli-Sporting, serve la scossa: orario, tv, probabili scelte e cinque chiavi per invertire la rotta

Il Maradona riaccende la Champions stasera alle 21:00. Dopo il ko di Manchester e la caduta a San Siro, il Napoli di Antonio Conte ha davanti un bivio: trasformare la frustrazione in energia o restare impantanato in una settimana storta. Non è una finale, è vero, ma per ambiente e classifica pesa come una prova di maturità: per ripartire, per ricucire gli strappi (reali o percepiti) dentro lo spogliatoio e per rimettere al centro il campo. La buona notizia è che la squadra è viva, come hanno ribadito in conferenza sia Conte che Juan Jesus; la partita giusta, al momento giusto.

Dove e quando vederla. Calcio d’inizio alle 21:00 allo Stadio Diego Armando Maradona. Diretta su Sky Sport 252 e Sky Sport 4K; streaming su NOW e Sky Go. È la seconda uscita europea degli azzurri: all’Etihad non è andata bene, stasera c’è la possibilità di rimettere la barra al centro.

“Tutto chiarito con De Bruyne”, il segnale del tecnico

Antonio Conte ha messo il timbro sulla vigilia: «Tutto chiarito con De Bruyne. La partita è importante, come tutte, e scendiamo in campo per vincere». Il tecnico ha allargato il discorso alla gestione infortuni («si gioca tanto, ci si allena meno, e questo incide») e alla necessità di ritrovare certezze difensive dopo i due gol presi col Milan. Messaggio doppio: nervi saldi, niente casi, ma attenzione massima ai dettagli. È esattamente il tono che serviva.

Juan Jesus, al suo fianco, ha allineato la squadra alla stessa frequenza: «Siamo 25 ragazzi pronti, lo Sporting è tecnico e dovremo sfruttare gli spazi che lascerà». E una chiosa sulle ambizioni europee che vale da bussola: «Con 13–14 punti si va vicini al passaggio». Tradotto: tenere la rotta, senza isterie, ma con urgenza di punti.

Le ultime da Castel Volturno: spiragli sulle fasce, emergenza al centro

Nel day‑before è arrivato un discreto sorriso: Spinazzola e Olivera si sono allenati in gruppo. Considerata l’assenza di capitan Di Lorenzo (squalifica in Europa) e le defezioni centrali, la notizia vale doppio. Nello scenario migliore, Spinazzola può adattarsi a destra con Olivera a sinistra, accorciando la coperta e ridando ordine alle uscite palla. Occhio però alla gestione minutaggio: saranno valutazioni live, legate alle sensazioni dei due nel riscaldamento.

Più lunga la storia al centro: Buongiorno e Rrahmani puntano il rientro dopo la sosta; intanto Conte si affida a Beukema con Juan Jesus, mentre il giovane Marianucci è utilizzabile solo in campionato per esclusione dalla lista UEFA. Anche per questo, il lavoro di schermatura davanti alla difesa diventa cruciale.

Modulo e uomini: 4‑1‑4‑1 “di controllo” o ritorno al 4‑3‑3?

Le tracce della vigilia disegnano due strade. La prima è quella vista nelle probabili: 4‑1‑4‑1 con Milinković‑Savić favorito su Meret tra i pali; Spinazzola–Juan Jesus–Beukema–Gutiérrez in linea; Lobotka play a protezione; poi Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay alle spalle di Højlund. Una squadra corta, tanta densità in mezzo e possibilità di alzare con facilità due interni per accompagnare la punta. La seconda è il ritorno al 4‑3‑3, segnalato dal Corriere dello Sport: terzetto in mediana più verticale e la carta Neres dal via, con uno tra gli interni che potrebbe riposare per dare più ampiezza e dribbling sui 30 metri finali. Decisione da rifinitura, anche in base alla gestione dei terzini.

Lo Sporting di Rui Borges: tecnica, rotazioni e pochi riferimenti

C’è un punto chiave nelle parole della vigilia: «Senza Gyökeres, lo Sporting è più forte perché non ci sono riferimenti». Il paradosso l’ha spiegato bene l’ex azzurro José Luis Vidigal: niente boa da marcare significa più scambi e rotazioni tra trequarti e corsie, con Trincão e Pedro Gonçalves pronti a venire dentro per accendere la rifinitura. Per il Napoli questo comporta almeno due obblighi: comunicazione continua tra centrale e terzino sul lato palla, e coperture preventive già pronte quando si prova l’uscita dal basso.

Le 5 chiavi per la svolta e per far alzare il Maradona

1) Pulizia del primo passaggio. Con un reparto centrale ridisegnato, il primo scarico su Lobotka non può essere sporcato. Se lo Sporting alza due uomini sulla nostra costruzione, servirà l’alternativa: palla diretta sul piede forte di Højlund o appoggio a uscire sul terzino forte (Spinazzola) per risalire col triangolo col mediano. Ogni volta che si salta il primo pressing, gli spazi dietro ai centrali lusitani si aprono.

2) Corridoi interni, tempi di Politano e KDB. Che sia 4‑1‑4‑1 o 4‑3‑3, la partita rischia di girare su due conduzioni interne: Politano quando rientra sul sinistro e De Bruyne nella “zona 14”. Qui Conte chiede scelte rapide (palla avanti, palla dietro o tiro) e attacco del mezzo‑spazio con l’interno opposto. Se KDB trova due ricezioni fronte porta ogni 10’, le percentuali del Napoli si alzano.

3) Prevenzione, non inseguimento. Con i cambi difensivi obbligati, l’azzurro deve difendere in avanti: chiudere la ricezione sulla trequarti portoghese e “sporcare” il primo controllo di Pedro Gonçalves. Se ti fai attirare sotto palla e poi scappi all’indietro, lo Sporting ti trascina sulle corsie per i tagli alle spalle. Qui Anguissa e McTominay hanno un compito da frangi‑onde.

4) Dettagli sulle palle inattive. A San Siro si è pagato caro su un doppio momento “sporco”. Con linee rimescolate, il pre‑posizionamento sui corner difensivi vale come un gol: marchiare i saltatori, tenere un uomo in più a rimorchio a protezione del secondo palo. In attacco, invece, traccia forte sul primo palo per lasciare a Højlund il duello sul secondo. Sono centimetri, ma contano.

5) Cambi “dentro il piano partita”. Non è un tema da bar: timing delle sostituzioni e scelta dei profili cambiano il valore del possesso. Se Conte sceglie il 4‑3‑3, Neres da subito o a partita in corso è la scintilla per alzare gli uno contro uno. Se si parte col 4‑1‑4‑1, il brasiliano diventa carta per spaccare l’ultima mezz’ora.

Il momento: azzurri feriti, ma non confusi

Il ko con il City ha aperto la fase “studio” europea, quello con il Milan ha acceso i riflettori sull’approccio difensivo. Per Conte, però, la lettura è lineare: «Domenica, per lunghi tratti, sono rimasto più soddisfatto rispetto a vittorie passate: abbiamo pagato due disattenzioni». Tradotto: non stravolgere, aggiustare. La sosta alle porte aiuterà a rimettere dentro uomini e lavoro di reparto; stasera occorre efficienza.

Rassegna e fonti. Dalla vigilia arrivano indicazioni convergenti: Milinković‑Savić leggermente avanti su Meret, ipotesi 4‑3‑3 con Neres tra le soluzioni, e valutazione live su Spinazzola e Olivera dopo i segnali positivi dell’ultima seduta. Nella nostra rassegna del mattino, oltre a Corriere dello Sport e ai canali di club, abbiamo incrociato anche Sbircia la Notizia Magazine, utile per un quadro d’insieme sugli aggiornamenti di giornata. L’idea resta la stessa: filtrare, pesare, riportare con ordine quello che serve per capire la partita.

Probabili scelte (visto dalla vigilia)

Napoli (4‑1‑4‑1): Milinković‑Savić; Spinazzola, Juan Jesus, Beukema, Gutiérrez; Lobotka; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Højlund. All. Conte.

Sporting (4‑2‑3‑1): João Virgínia; Fresneda, Quaresma, Inácio, Araújo; Hjulmand, Kochorashvili; Quenda, Trincão, Pedro Gonçalves; Suárez. All. Rui Borges. (Indicazioni e orari come da guida tv della vigilia.)

Cosa aspettarsi dal Maradona: ritmo, pazienza, personalità

La partita, più di tattica, chiederà personalità. Il Maradona aiuta chi se la va a prendere: primo quarto d’ora intenso, sì, ma senza foga. La differenza la faranno la pazienza nel muovere la palla da destra a sinistra per scoprire il lato debole dello Sporting, e la lucidità nel non forzare la giocata verticale quando non c’è la finestra. Sarà decisivo anche il contro‑pressing immediato quando si perde palla sulla trequarti: due secondi per riaggredire o rimettersi in ordine.

Sul piano mentale, l’unico antidoto al rumore della settimana è la normalità: stavolta Conte l’ha portata in sala stampa («patti chiari e amicizia lunga», pratica chiusa), ora va tradotta sul prato. La Champions non si vince a ottobre, ma l’identità sì: e passa da partite come questa.

Focus uomini: quattro “cartucce” azzurre

De Bruyne. Si è detto tutto. Il suo raggio d’azione migliore, stasera, è tra le linee a superficie ridotta : due tocchi, combo con la mezzala e attacco del corridoio. Più che quantità di palloni, cercategli qualità di ricezioni.

Si è detto tutto. Il suo raggio d’azione migliore, stasera, è tra le linee a : due tocchi, combo con la mezzala e attacco del corridoio. Più che quantità di palloni, cercategli di ricezioni. Politano. La squadra ha bisogno del suo primo strappo per alzare la densità in area: un dribbling, un tiro respinto, un corner in più: piccoli granelli che spostano l’inerzia.

La squadra ha bisogno del suo per alzare la densità in area: un dribbling, un tiro respinto, un corner in più: piccoli granelli che spostano l’inerzia. Højlund. Se la mette sul fisico, costringe Inácio e compagni a scappare all’indietro. Fondamentale l’aiuto di McTominay nel riempire l’area quando il danese esce incontro.

Se la mette sul fisico, costringe Inácio e compagni a all’indietro. Fondamentale l’aiuto di McTominay nel riempire l’area quando il danese esce incontro. Lobotka. Nel traffico: ritmi, angoli, protezione. Con lui in partita, il Napoli respira; senza, si allunga.

Perché vale già una svolta

Il mini‑ciclo dice: City fuori, Sporting in casa, poi Genoa. Nessuno straparla di dentro o fuori, ma in un’annata che ha portato in dote tante novità (uomini e principi), le serate europee al Maradona sono cartine di tornasole. Soprattutto dopo una sconfitta che ha lasciato interrogativi più emotivi che tecnici. Ecco perché questa gara può valere più dei tre punti: rimettere in ordine le gerarchie interne, blindare l’ambiente, ritrovare il gusto di essere squadra nelle difficoltà. È il passaggio che, in fondo, Conte ha chiesto con parole semplici: compattezza, lavoro, continuità. Il resto – giochi, uomini, moduli – verrà di conseguenza. Note di servizio

• Calcio d’inizio 21:00, Maradona: Sky Sport 252 e 4K; NOW e Sky Go in streaming.

• Spinazzola e Olivera: allenamento in gruppo alla vigilia; gestione minuti in base alle sensazioni. Di Lorenzo squalificato; Buongiorno e Rrahmani verso il rientro post‑sosta.

• Ipotesi 4‑3‑3 con Neres dal via o staffetta nell’ultima mezz’ora.