Tuttosport- “I 923 giorni senza Antonio Conte”

Sono passati 923 giorni dall’ultima volta che Antonio Conte ha vissuto da allenatore una partita di Champions League, ne ha parlato Tuttosport.

I 923 giorni senza Champions di Antonio Conte. Il ritorno del Napoli nel grande palcoscenico europeo porta con sé anche un dato che l’edizione odierna di Tuttosport mette in evidenza. Gli azzurri mancavano da 536 giorni dalla massima competizione europea, l’ultima volta fu nell’ottavo di finale contro il Barcellona.

Ancora più lunga, però, l’assenza di Antonio Conte: il tecnico salentino non siede su una panchina di Champions da 923 giorni. Un’assenza prolungata, sottolinea il quotidiano torinese, “forse un po’ troppo per uno come Conte”, allenatore abituato a palcoscenici di prestigio e a sfide dal sapore internazionale. Ora la sfida con il Manchester City segna un nuovo inizio, tanto per il club quanto per il suo allenatore che ha grande voglia di fare bene nella competizione.