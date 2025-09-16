Juventus-Borussia Dortmund: le scelte ufficiali di Tudor, c’è David dal 1′

Tra poco all’Allianz Stadium, la Juventus di Tudor esordirà in Champions League contro i tedeschi del Borussia Dortmund. I bianconeri dopo la pazza vittoria nel Derby d’Italia contro l’Inter vogliono centrare i tre punti anche questa sera. Ecco le formazioni ufficiali:
Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio, Kalulu, Bremer, Kelly, McKennie, Thuram, Koopmeiners, Cambiaso, Yildiz, Openda, David. All. Tudor
Borussia Dortmund (3-4-2-1): Kobel, Ryerson, Anton, Bensebaini, Yan Couto, Sabitzer, Nmecha, Svensson, Adeyemi, Beier, Guirassy. All. Kovac