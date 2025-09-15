Doku (Man City) spavaldo: “Non avremo pietà”

Momento positivo per il City di Guardiola che ieri ha battuto nettamente i cugini dello United nel derby di Manchester per 3-0.

A fine gara è stato intervistato l’attaccante belga Jeremy Doku, che ha parlato della imminente sfida in Champions e di De Bruyne, passato da compagno di squadra ad avversario. Ecco le parole del giocatore: “Sarà un poco strano giocare contro De Bruyne, una settimana fa eravamo insieme in nazionale. Penso che sarà felice di tornare a casa. Alla fine dei conti non avremo pietà, vogliamo vincere tutte le partite“. Sul momento della squadra il ventitreenne di origini ghanesi ha detto: “Andiamo avanti partita per partita: eravamo concentrati solo su questa gara e volevamo vincere. Lo abbiamo sempre fatto nelle stagioni precedenti e continueremo a farlo d’ora in avanti“.