Inter, Mkhitaryan: “Partita che può regalarci la finale, vogliamo fare bene”

Henrik Mkhitaryan, centrocampista dell’Inter, nel pre partita della semifinale di ritorno di Champions League, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport. Ecco le sue parole:

“Questa partita può regalarci la finale, vogliamo fare bene per arrivarci; l’esperienza e l’essere calmi possono darci una mano, bisogna essere compatti per vincere la gara. Scendiamo in campo per giocarcela e poi vedremo, sarà un po’ diverso rispetto all’andata. Yamal? Non è stata preparata solo ed esclusivamente su di lui, ma su tutta la squadra. I tifosi aiutano? Molto”.