Inter-Barcellona 4-3: nerazzurri in finale di Champions, Frattesi decisivo

E’ l’Inter la prima finalista della Champions League in attesa di PSG-Arsenal di domani sera, i nerazzurri battono il Barcellona per 4–3. Partita folle a San Siro, passano in vantaggio con Lautaro Martinez e Calhanoglu su rigore, nella ripresa, i blaugrana cambiano atteggiamento e la rimontano in 6 minuti con Eric Garcia e Dani Olmo.

Il Barcellona all’87 completa la rimonta con Rapinha, ma quando tutto sembra perduto, arriva la rete di Acerbi in pieno recupero, l’ex Lazio si trasforma in attaccante e pareggia i conti. Si va così ai supplementari sul 3-3.

Al minuto 99‘ arriva la rete definitiva di Davide Frattesi, destro a giro all’interno dell’area e i nerazzurri tornano avanti. Da sottolineare le enormi prestazioni di: Lamine Yamal, Marcus Thuram e Yann Sommer, decisivo in due occasioni.