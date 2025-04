Arsenal-PSG 0-1: Dembelè e Kvara decidono l’andata, parigini ad un passo dalla finale

Il PSG vince all’Emirates Stadium di Londra contro l’Arsenal per 0-1, decide l’ennesima rete di Ousmanè Dembelè al minuto 4‘ del primo tempo. Il francese calcia di destro che colpisce il palo e si insacca, su assist dell’ex Napoli Kvaratskhelia.

Partita dominata dagli ospiti nei primi minuti, anche in fase di possesso palla. Nella ripresa la squadra di Arteta, trova il goal del pareggio di testa con Mikel Merino, che però viene annullato per fuorigioco. Per il resto della gara, sono sempre i Gunners a spingere, andando qualche volta vicino all’1-1. Il PSG, colpisce una traversa con Goncalo Ramos e spreca un occasione con Barcola, che davanti a Raya tira fuori di poco.

La squadra di Luis Enrique, in vista del ritorno al Parco Dei Principi, ha un piccolo vantaggio da difendere per volare nella finale di Monaco.