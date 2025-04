Borussia Dortmund-Barcellona 3-1: la tripletta di Guirassy non basta, blaugrana in semifinale

Al Westfalenstadion il ritorno dei quarti di finale di Champions League tra Borussia Dortmund e Barcellona, termina 3-1. Per la squadra di Kovac va a segno Guirassy, che realizza una tripletta, mentre per il Barca arriva l’autogol di Bensebaini. La gara la sbloccano subito i padroni di casa, che nonostante il punteggio dell’andata (0-4), hanno dimostrato di avere grande spirito per cercare la rimonta.

La squadra di Flick, ha offerto comunque una buona prestazione, chiaramente consapevole del vantaggio a proprio favore. Nonostante la vittoria, il Borussia viene eliminato a testa alta, il Barcellona vola in semifinale di Champions. Ora i tifosi blaugrana, possono sognare.