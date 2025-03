Champions League, Real Madrid-Atletico Madrid 2-1: a segno Rodrygo e Brahim Diaz, l’andata è dei Blancos

Al Bernabeu l’andata degli ottavi di finale di Champions League finisce 2-1 a favore del Real Madrid contro l’Atletico, a segno Rodrygo e Brahim Diaz, per il colchoneros segna Julian Alvarez. Gara che viene sbloccata dai padroni di casa grazie al gran goal del brasiliano, la squadra di Ancelotti però, non è concentratissima in campo.

Prima della fine del primo tempo, arriva la rete di Julian Alvarez che regala il momentaneo pareggio a Simeone. Nella ripresa torna in vantaggio il Real con l’ex Milan e gestisce la gara con calma, mentre gli ospiti non riescono a creare più nulla di pericoloso.

La squadra di Ancelotti ha un piccolo vantaggio in vista del ritorno al Metropolitano.