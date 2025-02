Anche oggi è una grande notte per gli appassionati di calcio, con la Champions League in programma con diverse partite che sicuramente regaleranno spettacolo.

Saranno due le italiane a scendere in campo questa sera, tutte e due in trasferta. L’Atalanta in Belgio contro il Club Brugge e il Milan in Olanda contro il Feyenoord. La partita dei rossoneri, in programma alle ore 21:00, sarà visibile in esclusiva su Amazon Prime Video.

Tutte le altre partite saranno visibili su Sky e Now Tv.